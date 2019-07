Am Dienstagvormittag wird von der Leyen vor dem EU-Parlament in Straßburg nochmals die Kernpunkte ihrer Europapolitik erläutern. Anschließend wird es eine Aussprache geben, in der zunächst die Fraktionsvorsitzenden und dann die Abgeordneten Fragen an von der Leyen stellen können. Um 18 Uhr steht dann die Wahl der neuen EU-Kommissionspräsidentin an. Es wird nur einen Wahlgang geben, gewählt wird in geheimer Abstimmung. Um gewählt zu werden, braucht von der Leyen die absolute Mehrheit, also 374 der 747 Abgeordneten (die Hälfte der tatsächlich besetzten Parlamentssitze plus eine Stimme = absolute Mehrheit). Von der Leyens konservative EVP kommt nur auf 182 Abgeordnete. Scheitert die 60-Jährige, ist sie aus dem Rennen. Dann müssen sich laut EU-Vertrag die 28 Mitgliedsländer im Rat der Europäischen Union binnen eines Monats auf einen neuen Kandidaten/eine neue Kandidatin einigen.