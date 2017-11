Für den zunehmenden Schimmelbefall von Kirchenorgeln in Thüringen gibt es nach Einschätzung einer Expertenkommission mehrere Ursachen. Schon ein minimaler Temperaturanstieg in der Kirche - etwa aufgrund milderer Winter oder größerer Heizungswärme - könne bei einer bestimmten Feuchtigkeit das Wachstum von Schimmelpilzen begünstigen, erläuterten Vertreter eines interdisziplinären Forschungsteams am Montag in Erfurt. Das Team hatte seit 2014 im Auftrag der Evangelischen Landeskirche Mitteldeutschlands (EKM) zahlreiche Kirchenorgeln in Thüringen und Sachsen-Anhalt untersucht.