Ein Land am Limit MDR-Film zeichnet Politikkrise in Thüringen nach

"Das mit dem Vetrauen ist so einer Sache", sagt Bodo Ramelow. Der Ex-Ministerpräsident sitzt auf einem schwarzen Sofa im Büro der Linken-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow. Sein Büro in der Thüringer Staatskanzlei hatte er vor gut einem Monat verloren. Ramelow hat ein langes Interview für die MDR-Dokumentation zugesagt und gibt Einblicke in sein politisches Seelenleben. Genau wie der neue CDU-Fraktionschef Mario Voigt oder FDP-Fraktions-Vize Dirk Bergner. Sie alle drei sind mehr Zeitzeugen und weniger Politiker in dem Film "Ein Land am Limit - Das Thüringer Politikdrama in fünf Akten".

Anfeindungen und Vertrauensverlust

Sie reden ausführlich darüber, wie es ihnen am Wahlabend ergangen ist, als klar war, das es keine klaren Mehrheiten gibt. Wie sie die Sonderungsgespräche in den Wochen und Monaten danach empfunden haben. Warum für den einen die Ministerpräsidenten-Wahl am 5. Februar unumgänglich und für den anderen zu diesem Zeitpunkt nicht notwendig war. Wie sie die ersten 24 Stunden nach der Kemmerich-Wahl erlebt haben. Was persönliche Anfeindungen in den letzten Wochen in ihnen ausglöst haben und warum viel Vetrauen im Thüringer Politikbetrieb verloren gegangen ist.

Beobachter und Analysten schildern ihre Eindrücke

Dazu hat der MDR auch politische Beobachter und Analysten befragt. Unter anderem Heribert Prantl, ein journalistisches Urgestein in der deutschen Innenpolitik und Kommentator für die Süddeutsche Zeitung. Er sagt, die Wahl von Kemmerich mit dem Stimmen der AfD sei ein politisches Desaster für Thüringen und die Bundesrepublik gewesen. Stephan Detjen, der Chefkorrespondent des Deutschlandfunk, ist ein Insider im Berliner Politikbetrieb. Er gibt Auskunft darüber, wir dort die Lage in Thüringen und ihre Folgen wahrgenommen wurden. Er war unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Südafrika unterwegs, als sie in Richtung Erfurt dekretierte, dass die Wahl "rückgängig" gemacht werden müsse.

Alle Interviews online abrufbar

Da in dem halbstündigen Film nicht die gesamten Interviews verwendet werden können, stellt MDR THÜRINGEN diese komplett Online. Damit können Sie sich einen eigenen Eindruck der Zeitzeugen und Experten machen.

Ein Film von Axel Hemmerling, Ludwig Kendzia und Kai Voigtsberger.