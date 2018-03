Nach Daten der Opferberatungsorganisation Ezra sind im vergangenen Jahr in Thüringen 220 Menschen aus rechtsextremen Motiven heraus angegriffen worden. Das waren im Vergleich zu 2016 weniger Fälle, wie Ezra-Projektkoordinatorin Christina Büttner am Mittwoch in Erfurt sagte. Diese Entwicklung sei aber kein Grund, Entwarnung zu geben. Die Dunkelziffer bei solchen Angriffen sei sehr hoch. Im Jahr 2016 waren laut Ezra 277 Menschen Opfer von rechtsextremer, rassistischer oder antisemitischer Gewalt geworden.