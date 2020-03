ezra Opferberatung Thüringen ezra ist die mobile Beratung für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen. Eigenen Angaben zufolge berät, begleitet und unterstützt ezra Menschen, die aus Motiven gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit angegriffen werden. Das Angebot richte sich auch an Angehörige von Betroffenen und an Zeugen. Träger der Opferberatung ist die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland.