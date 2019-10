In Thüringen darf das erste Krankenhaus auf Dauer Fachabteilungen offen halten, obwohl dort Ärzte fehlen. Das Gesundheitsministerium hat eine unbefristete Ausnahmegenehmigung erteilt, teilte ein Sprecher mit. Damit könnten die Urologie und Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in der Klinik aufrechterhalten werden, obwohl die Facharztquote nicht erfüllt wird. Der Name der Klinik mit der Dauer-Ausnahme wurde nicht genannt.