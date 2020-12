Verkehr Fahrplanwechsel: Was sich bei den Bahnen in Thüringen ändert

Regelmäßige Bahn-Fahrgäste wissen: Immer am zweiten Wochenende im Dezember gibt es einen neuen Fahrplan. Am heutigen Sonntag ist es also wieder soweit. Was sich bei der Bahn und ihren Mitbewerbern in Thüringen ändert.