Künftig auch in Thüringen: Flixtrain-Zug - hier in Hamburg. Bildrechte: dpa

Mit dem Fahrplanwechsel fahren die Züge des Deutsche-Bahn-Konkurrenten Flixtrain auf der Strecke Stuttgart-Berlin durch Thüringen statt durch Niedersachsen. Der Zug hält in Eisenach, Gotha und Erfurt. Flixtrain bietet die Verbindung Stuttgart-Berlin von Donnerstag bis Montag zweimal täglich an, die Züge fahren jeweils morgens und am frühen Nachmittag los. Dienstags und mittwochs fährt nur ein Flixtrain morgens in Stuttgart los und nachmittags in Berlin.