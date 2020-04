Die Schaustellerbranche fordert mit einer Petition an Landesreigerung und Landtagsfraktionen einen Rettungsschirm und Hilfen des Landes. Michael Bang vom Thüringer Schausteller Verband sagte, wegen der abgesagten Volksfeste hätten die Schausteller bis mindestens 31. August keine Einnahmen. Für viele sei die Lage akut existenzgefährdend. In Thüringen gibt es rund 110 Schaustellerbetriebe, die in drei Verbänden organisiert sind.