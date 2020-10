Von Weihnachtsmarkt-Verboten ist in Thüringen derzeit keine Rede. Vielmehr wird vielerorts an Konzepten gefeilt, um auch in der Adventszeit ein Stück Normalität zu ermöglichen. Optimistisch geht Isabelle Oberbeck, die Leiterin des Weimarer Gesundheitsamtes, an die bevorstehenden Großveranstaltungen ran: "Wir sind beflügelt vom Erfolg des diesjährigen Zwiebelmarkts." Das Fest mit rund 75.000 Besuchern habe die Infektionszahlen ganz offenbar nicht nach oben getrieben - dies sei auch ein Erfolg des Konzepts: Buden wurden auseinander gerückt, Gedrängel vermieden. Alkohol wurde nicht ausgeschenkt.