"Fakt ist!" aus Erfurt Gold wert aber unbezahlt - Lust und Frust am Ehrenamt

Fast 850.000 Menschen in Thüringen engagieren sich ehrenamtlich, das heißt, jeder dritte Thüringer opfert zumindest einen Teil seiner Freizeit für unbezahlte Arbeit zum Wohle der Allgemeinheit. Das in Umfragen am häufigsten genannte Motiv freiwilligen Engagements ist das Bedürfnis, mitzugestalten, gerade im Kleinen. Dazu kommt der Wunsch nach sozialen Kontakten und sozialer Einbindung. Hilfsbereitschaft, Spaß zu haben und mit sympathischen Menschen in Kontakt zu kommen.