Stadtumbau-Forscher Steffen Groß Bildrechte: Steffen Groß

"Was jetzt noch übrig ist, sind die schweren Brocken." Es sei schon viel erreicht worden in den vergangenen Jahren. Wie diese Brocken aussehen, schilderten Zuschauer oder auch Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch - am Beispiel des ehemaligen Klubs der Kulturschaffenden. 20 Jahre habe die Stadt erfolglos mit den nicht mehr in Deutschland lebenden Eigentümer verhandelt - erfolglos.

Nicht mal zu Verhandlungen geschafft hatte es Gompertshausen im Kreis Hildburghausen: An der vielbefahrenen Straße Richtung Bayern verfällt seit Jahren eine ehemalige Kaserne vor sich hin. Der Eigentümer sitzt in den USA - weit weg und unzugänglich.