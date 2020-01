Debatte über Minderheitsregierung in Thüringen AfD und CDU schließen Unterstützung für Rot-Rot-Grün nicht aus

Kooperation in Sachfragen, Konkurrenz bei ideologischen Linien

Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke) Bildrechte: Benjamin-Immanuel Hoff Der amtierende Chef der Thüringer Staatskanzlei, Benjamin-Immanuel Hoff, sagte, es gebe eine Reihe von Themen, bei denen sowohl die regierungstragenden Parteien als auch die Opposition deutlich gemacht hätten, Lösungen im Interesse des Landes finden zu wollen. Als Beispiele nannte er die Kommunalfinanzen oder den Waldumbau. Der überparteiliche Austausch sei schon in den vergangenen Jahren in Thüringen unter Rot-Rot-Grün praktiziert worden. Es blieben aber die unterschiedlichen politischen und ideologischen Linien, welche von den Parteien verfolgt würden. "Ich werde mit Sicherheit mit Herrn Höcke kein Gesetz machen, in dem das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Denkmal der Schande bezeichnet wird", sagte der Linke-Politiker. Probleme des kommunalen Finanzausgleichs könne man aber sicherlich auch mit Kommunalpolitikern der AfD diskutieren.

Ich werde mit Sicherheit mit Herrn Höcke kein Gesetz machen, in dem das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Denkmal der Schande bezeichnet wird. Benjamin-Immanuel Hoff, Chef der Thüringer Staatskanzlei

Hoff sagte weiter, die rot-rot-grüne Regierung habe in der vergangenen Legislaturperiode gute Arbeit geleistet. Das zeige sich an der Wirtschaftsentwicklung des Landes, an der Haushaltsstabilität und einer exzellenten Investitionsquote. Auch seit der Wahl, seit der die Regierung geschäftsführend im Amt sei, "ist das Land nicht in die Instabilität abgerutscht". Und auch mit Minderheitsregierungen seien in anderen Bundesländern in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht worden.

"Opposition muss zeigen, ob sie tatsächlich mitarbeiten will"

Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Landtagsfraktion Astrid Rothe-Beinlich sagte, Linken, SPD und Grünen sei bewusst, dass sie nun neue Wege gehen "und auf andere zugehen" müssten. Spannend werde sein, wie sich etwa CDU oder FDP in konkreten Fällen verhalten werden, wenn es beispielsweise um Gelder für die Schulsozialarbeit gehe. Diana Lehmann von der SPD sagte, die Opposition im Landtag werde zeigen müssen, "dass sie tatsächlich mitarbeiten will". Der Generalsekretär der Thüringer FDP, Robert Martin Montag, kündigte an, seine Partei wolle in den nächsten Jahren "Vorreiter sein, wenn es darum geht, das Land zu gestalten".

Vertreter der Wirtschaft forderten in der Sendung eine baldige Regierungsbildung und mehr interministerielle Zusammenarbeit. So sagte der Geschäftsführer des Verbandes Automotive Thüringen, Rico Chmelik, die Automobilbranche sei einem weitreichenden Strukturwandel unterworfen. Neue Antriebstechniken wie etwa Wasserstoffantriebe spielten künftig eine größere Rolle. Die Zuständigkeiten hierfür seien jedoch auf verschiedene Ministerien aufgeteilt. Nötig sei daher ein interministerieller Strategiedialog.

Minderheitsregierung für kleine Parteien riskant