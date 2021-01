FAKT IST! aus Erfurt Bürgerrat soll in Thüringen bei Corona-Fragen mitreden

Die Thüringer Landesregierung will schon bald einen Corona-Bürgerrat schaffen. Das kündigte Justizminister Dirk Adams (Grüne) in der MDR-Sendung FAKT IST! aus Erfurt am Montag an. Bereits in der kommenden Woche solle das Bürgerforum, wie es offiziell heißen soll, im Kabinett auf den Weg gebracht werden.

"Das Bürgerforum soll nicht entscheiden, sondern die Politik beraten", sagte Adams. Nach Angaben des Thüringer Justizministers könnte das Gremium schon Anfang bis Mitte März zum ersten Mal tagen. "Corona wird uns noch eine ganze Weile begleiten", sagte Adams bei FAKT IST!.

Vorbild Augsburg

In Augsburg gibt es bereits ein derartiges Forum. Als erste Stadt in Deutschland bezog sie Einwohner bei der Beratung über die Corona-Politik mit ein. Bürger konnten sich bewerben und wurden in das zehnköpfige Gremium gewählt, erklärte die zugeschaltete Stadtdirektorin Melanie Haisch in der Sendung. Seitdem diskutieren die Mitglieder einmal monatlich mit Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU), sowie mit Stadträten und Verwaltungsmitarbeitern und bringen ihre Ideen ein.

Laut dem Erfurter Politikwissenschaftler Eike-Christian Hornig machen Bürgerräte Sinn. Allerdings nur, wenn sie richtig umgesetzt werden. Justizminister Adams gab am Montag weitere Details für Thüringen bekannt.

Thüringens Justizminister Dirk Adams (Grüne) Bildrechte: imago images / Steve Bauerschmidt So sollen im Freistaat künftig 40 bis 50 Thüringer zufällig ausgewählt und gefragt werden, ob sie mitmachen wollen. Das soll über die Einwohnermeldedaten der Kommunen funktionieren.



Die Menschen arbeiteten dann gemeinsam Empfehlungen für die Landesregierung aus, sagte Adams. Die Entscheidungen treffe aber nach wie vor die Regierung. Das Bürgerforum kann also beispielsweise nicht eine Corona-Verordnung außer Kraft setzen. Erfahrungen habe man bereits von den Bürgergutachten aus der Gebietsreform. Die vier Foren hätten damals 150.000 Euro gekostet. "Demokratie braucht Geld", sagte Adams.

Kritik von FDP-Politiker Bergner

Dirk Bergner, stellvertretender FDP-Fraktionsvorsitzender und Landtagsvizepräsident. Bildrechte: Dirk Bergner Skeptisch zum Plan von Rot-Rot-Grün äußerte sich der FDP-Politiker Dirk Bergner, stellvertretender Vorsitzender seiner Fraktion und Landtagsvizepräsident. Grundsätzlich habe er nichts gegen Bürgerräte. Er sieht allerdings im Parlament, sprich im Thüringer Landtag, die Vertretung der Bürger.



Das eigentliche Problem sei, dass der Landtag bei Corona-Entscheidungen nicht ausreichend beteiligt werde. Bergner sprach auch von "Bittstellerei", wenn es um die Rolle des Parlaments während der laufenden Pandemie geht. Der FDP-Abgeordnete befürchtet, dass mit dem Bürgerforum Entscheidungen weiter nach hinter rausgeschoben werden, anstatt das Mitspracherecht der Bevölkerung über das Parlament zu stärken.

Idee für Gästeliste-App in Restaurants

Melanie Haisch, Stadtdirektorin Augsburg Bildrechte: Melanie Haisch Stellt sich die Frage, welche Inhalte und Ideen aus dem Bürgerforum dann in die Politik getragen und bestenfalls auch umgesetzt werden? In Augsburg etwa kam der Vorschlag, den Eintrag in Restaurant-Gästelisten per App zu lösen. Das sei bereits in der Umsetzung, sagte Stadtdirektorin Haisch. Vor Weihnachten gab es eine Aktion für einsame Menschen: Kinder schrieben Briefe oder bastelten für Senioren Adventspost. Auch diese Idee nahm ihren Anlauf im Bürgerrat.



Die Stadtvertreterin ist mit den ersten Monaten des Augsburger Beirats zufrieden. Zwei zugeschaltete Teilnehmerinnen äußerten sich vorsichtiger: Mitsprache sei da, aber es habe auch seine Grenzen.

Kann die Politik jeden Vorschlag ignorieren?

In Thüringen und somit auf Landesebene dürften andere Themen als in Augsburg eine Rolle spielen. Doch auch das ist eine Erkenntnis: Nicht alles sei für Bürgerräte geeignet, sagte Politikwissenschaftler Hornig. Viel werde außerdem auch auf Bundesebene entschieden. "Wichtig ist auch, was mit den Ergebnissen passiert." Ignoriere die Politik jeden Vorschlag, könne dies auch schnell zu Frustration führen, so Hornig.

Die Gäste in der FAKT IST!-Sendung brachten übrigens genügend mögliche Ideen für das künftige Thüringer Bürgerforum mit. Ein paar Beispiele:



Wie können Soloselbstständige besser ins Sozialsystem integriert werden?

Beantragung von Corona-Hilfen durch die Steuerberater: Wie kann Rechtssicherheit hergestellt werden?

Wie können die Corona-Impfungen besser organisiert werden?

Wie kann verhindert werden, dass sich Schüler in Schulbusse quetschen müssen?

Wie können für Schulen mehr Tablets angeschafft werden?

Einige Studiogäste verpassten der rot-rot-grünen Landesregierung übrigens auch eine Schulnote in ihrer Corona-Politik. Ergebnis: "Vier minus".