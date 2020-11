FAKT IST! aus Erfurt Corona-Lockdown: Sind die Verschärfungen angemessen?

Sind die gegenwärtigen Verschärfungen zur Bekämpfung von Corona geeignet? Hätte die Demo in Leipzig überhaupt stattfinden dürfen? Und hätte man sich auf die zweite Welle nicht besser vorbereiten können?

Die FAKT IST!-Redaktion erreichte im Vorfeld viele E-Mails, Videobotschaften und Zuschriften. Weitere Fragen warfen die Moderatoren Andreas Menzel und Lars Sänger mit den Gästen der Sendung auf. Rede und Antwort standen:

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke)

Staats- und Verwaltungsrechtlerin Andrea Edenharter (Fernuniversität Hagen)

Infektionsmediziner Mathias Pletz (Uni-Klinik Jena)

Sollten Demonstrationen wie in Leipzig überhaupt zugelassen werden?

Thüringens Ministerpräsident ging mit den Demonstrations-Teilnehmern von Leipzig scharf ins Gericht. "Sie haben bewusst die Gefährdung von Mitmenschen in Kauf genommen und provoziert." Dafür fehle ihm jedes Verständnis. Er betonte gemäß Versammlungsrecht aber, dass eine Demonstration nicht genehmigt, sondern angezeigt werden müsse und verwies auf die Meinungsfreiheit. Allerdings sehe er dann in Leipzig Menschen, die meinten, sie lebten in einer Merkel-Diktatur und die die Kanzlerin sowie den Arzt Christian Drosten in KZ-Kleidung zeigten, sagte Ramelow. "Dafür fehlt mir jedes Verständnis."

Die Staatsrechtlerin Andrea Edenharter sagte im Falle Leipzigs, dass das Grundrecht der Versammlungsfreiheit gleichrangig neben dem Gesundheitsschutz stehe. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen habe die Auflagen der Stadt für rechtswidrig erklärt und der Versammlungsfreiheit den Vorzug gegeben. "Bei uns in der Demokratie ist die Versammlungsfreiheit ein essentieller Bestandteil des Meinungsaustauschs", so Edenharter. Weil gegen die Hygiene-Vorschriften verstoßen wurde, sei die Versammlung dann zu Recht aufgelöst worden.

Medizinisch gesehen werde die Demonstration schwere Konsequenzen haben, befürchtet der Infektiologe Mathias Pletz von der Jenaer Uni-Klinik. Sicherlich seien einige dabei gewesen, die das Virus in sich trugen. Für die Gesundheitsämter sei es unmöglich, die Menschen aus allen Teilen Deutschlands nachzuverfolgen.

Sollte es härtere Strafen beispielsweise für Maskenverweigerer geben?

Die Juristin Edenharter sprach sich in der Sendung gegen härtere Strafen aus. Die bestehenden reichten aus. "Man muss sie nur entsprechend vollziehen", sagte sie. Es sei eine Frage des gleichmäßigen Vollzugs, eine Person genauso zu bestrafen wie eine andere. Mit härteren Strafen könnte man sogar das Gegenteil bewirken, nämlich dass die Akzeptanz in der Bevölkerung dadurch abnehme. Bodo Ramelow, Ministerpräsident in Thüringen Bildrechte: dpa

Sollten Familienfeiern im privaten Bereich stärker kontrolliert werden?

Ministerpräsident Ramelow betonte die Unverletzlichkeit der Privatsphäre. Einen Anruf bei der Polizei dürfe es nur geben, wenn eine Straftat vorliege und nicht bei einer Familienfeier. "Wir dürfen nicht anfangen, uns wieder zu wünschen, dass irgendjemand permanent hinter der Tür kuckt", sagte er wörtlich. Das Grundgesetz dürfe jetzt nicht einfach mitentsorgt werden.

Die Juristin Andrea Edenharter stimmte ihm zu. Sie sieht die Privatsphäre aber nicht in Gefahr. "Wir sollten allerdings aufpassen, dass wir die Unverletzlichkeit der Wohnung hochhalten."

Reicht die Stärkung des Immunsystems nicht aus, um sich selbst zu schützen?

Ein starkes Immunsystem schütze immer vor Krankheit, sagte mit Mathias Pletz der Arzt in der Runde. Allerdings gebe es auch viele junge Menschen, die schwere Symptome entwickelt hätten. Das hänge damit zusammen, dass kein Immunsystem perfekt sei. "Einen hundertprozentigen Schutz gibt es nur, wenn wir Ansteckungen verhindern", sagte Pletz.

Warum ist Freizeitsport für Jüngere wieder möglich, für Ältere aber nicht?

"Weil ältere Menschen gefährdete Gruppen sind", antwortete Ministerpräsident Ramelow auf die Frage. Es gebe einen hohen Anteil an Infektionen besonders bei Dialysepatienten und in Alten- und Pflegeheimen.

Pletz ergänzte: Kinder erkrankten in der Regel nur sehr leicht oder gar nicht. Ihm zufolge tragen sie das Virus auch nicht so effizient weiter. Seine Theorie: Das kindliche Immunsystem eliminiere das Virus sehr schnell. Kinder ohne Symptome husteten zudem nicht und könnten das Virus so auch schwer weitertragen. Drittens seien Kinder kleiner und könnten - wenn sie husten - andere nicht so schnell anstecken.

Warum mussten Fitnessstudios schließen, während Rehasport weiter erlaubt ist?

Bei FAKT IST! beklagte der Inhaber eines Fitnessstudios aus Apolda genau diesen Punkt. Viele Maßnahmen seien unverhältnismäßig, meinte er und verwies darauf, wie viel in Hygienemaßnahmen investiert worden sei. Der Inhaber wehrt sich juristisch: Beim Oberverwaltungsgericht in Weimar läuft ein Verfahren. Edenharter schätzt die Chancen allerdings nicht sonderlich hoch ein. Beim Rehasport gehe es auch im Gesundheitsschutz - das sei anders als reiner Fitnessbetrieb zu bewerten.

Ramelow betonte, Rehasport sei während des November-Lockdowns nur erlaubt, wenn er medizinisch verordnet sei. Gleichzeitig betonte er, dass eine Verordnung immer auch Widersprüche produziere. Er empfahl dem Apoldaer Fitnessstudio-Inhaber, die staatliche Entschädigung zu beantragen, die sich auf 75 Prozent des Umsatzes beläuft.

Hätte man sich im Sommer nicht besser auf die zweite Welle vorbereiten können?

"Sicherlich", sagte Infektiologe Pletz. Schon bei der spanischen Grippe sei die zweite Welle die schlimmere gewesen. Aber alle seien diesen Sommer froh gewesen, dass es erst einmal vorbei war. Er nannte die Digitalisierung als Beispiel, wo man hätte mehr investieren können.

Andrea Edenharter sprach das Infektionsschutzgesetz an, das man schon im Sommer hätte ändern können. Das Infektionsschutzgesetz wird in seiner Neufassung um den Paragrafen 28a ergänzt. Die Paragraf beschreibt 15 Maßnahmen, wie etwa Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, Abstandsgebot und Maskenpflicht oder die Schließung von Restaurants und Freizeiteinrichtungen. Auch mögliche Beschränkungen von Reisen und Veranstaltungsangeboten sind vorgesehen. Verfassungsrechtlerin Edenharter erklärte, bei dem Entwurf müsse dringend nachgebessert werden. Ihr fehle die Abstufung der Verhältnismäßigkeit der einzelnen Maßnahmen.

Ministerpräsident Ramelow erklärte, im Sommer sei auch einiges passiert. Beispielsweise habe man das Ampelsystem für Schulen und Kindergärten eingeführt, das mittlerweile die meisten Bundesländer übernommen hätten. Prof. Dr. Andrea Edenharter, Staats- und Verwaltungsrechtlerin Fernuniversität Hagen Bildrechte: Andrea Edenharter

Was bringen neue Schutzsysteme wie die Hygieneschleuse?

In den vergangenen Monaten gab es durchaus Entwicklungen, um auf das Virus zu reagieren. In der Sendung wurde die sogenannte Hygieneschleuse vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Art Einlasskammer mit Drehkreuz, die die Temperatur eines Menschen misst, die Maske erkennt und Hände desinfiziert - somit wichtige Hygienemaßnahmen binnen zehn Sekunden durchführt. Erst nach dem Vorgang öffnet sich das Drehkreuz und die Person darf beispielsweise eine Veranstaltung betreten. Außerdem folgt an der Schleuse eine automatische Registrierung mittels QR-Code. Die Telefonnummer wird temporär in einer Cloud gespeichert - Zugriff bekommt nur das Gesundheitsamt.

Der Arzt Mathias Pletz sagte, das System bringe ein Plus an Sicherheit. Er warnte allerdings davor zu glauben, es biete einen 100 Prozent sicheren Schutz. Einerseits entwickelten manche Infizierten keine Symptome, würden bei der Temperaturkontrolle somit auch nicht erkannt. Zum anderen messe der Thermoscanner falsch-niedrig, wenn man direkt von außen in die Schleuse trete, so die Erfahrungen an der Uni-Klinik.

"Keine Maßnahme für sich ist perfekt", sagte Pletz. "Aber wenn wir alle Maßnahmen hintereinanderschalten, können wir Sicherheit erreichen."

Welche Probleme gibt es beim Datenschutz hinsichtlich der digitalen Nachverfolgung?

Die Juristin Andrea Edenharter sieht beim Beispiel Hygieneschleuse große Probleme hinsichtlich des Datenschutzes. Die informationelle Selbstbestimmung verhindere, dass anlasslos Daten im großen Umfang gespeichert werden können. Außerdem dürften keine Bewegungsprofile erstellt werden. Das alles müsse sichergestellt werden, wenn man ein System wie die Hygieneschleuse entwickelt, sagte sie.

Doch könne nicht jeder selbst entscheiden, ob er seine Daten freiwillig als Eintritt hergibt, um beispielsweise ein Konzert zu besuchen?, betonte eine Fragestellerin im Studio. Edenharter erwiderte: Das würde dazu führen, dass jeder seine Daten hergeben müsste, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. "In datenschutzrechtlicher Hinsicht halte ich das für nicht richtig."

Ramelow sagte, der Schlüssel liege in der Änderung des Infektionsschutzgesetzes: Es müsse eine Fremdnutzung der Daten ausgeschlossen werden. Dann seien auch Systeme wie die Hygieneschleuse möglich. Thüringen habe dazu eine Bundesratsinitiative gestartet, erklärte er.

Warum gibt es in den Gesundheitsämtern noch keine zentrale Datenbank?

Ministerpräsident Bodo Ramelow bezeichnete dies als völlig richtig. Fast die gesamte öffentliche Verwaltung in Deutschland sei noch im analogen Schockzustand, sagte er. Schon bei der Übermittlung der Daten zum Gesundheitsamt hapere es. Eine technisch effektive Nachverfolgung funktioniere nur, wenn man die Gesundheitsämter durchdigitalisiere. Zustimmung kam von Edenharter: In puncto digitale Verwaltung hänge Deutschland sehr stark hinterher.

Ist eine Nachverfolgung von Infizierten überhaupt realistisch?

Laut Pletz ist eine Nachverfolgung im Einzelfall stets möglich, vor allem wenn der Infizierte weiß, dass er das Virus hat und somit andere anstecken könnte. Den Menschen müsse aber klargemacht werden, dass ein Negativtest immer eine Momentaufnahme sei, sagte er. Schon am darauffolgenden Tag könne das anders aussehen.

Die Kontaktnachverfolgung beginne 48 Stunden vor Beginn der Symptome oder bei fehlenden Symptomen 48 Stunden vor dem positiven Test. Grund: "Wir wissen, dass jemand schon zwei Tage vorher das Virus ausscheiden kann."

Prof. Dr. Mathias Pletz, Leiter Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene Uni-Klinik Jena. Bildrechte: UKJ/Anna Schroll

Sind Corona-Tests überhaupt zuverlässig?

Infektiologe Mathias Pletz unterscheidet hier zwischen drei Arten von Tests: Antikörper-Tests, Antigen-Tests und PCR-Tests. Antikörper-Tests erfassen nicht das Virus selbst, sondern die Reaktion des Immunsystems auf dieses. Laut Pletz lässt sich so nur nachweisen, ob jemand das Virus schon einmal hatte. Antigen-Tests hätten den Vorteil, dass ein Ergebnis bereits nach zehn Minute vorliege und sie relativ günstig seien. Allerdings seien sie nicht sehr zuverlässig. So finde man vielleicht den Superspreader, aber eben nicht alle. PCR-Tests sind laut Pletz dagegen "sehr genau". Mehr Details zu PCR-Tests haben wir hier zusammengefasst.

Wären Massentests wie in anderen Ländern nicht sinnvoll?

Die Slowakei testet Millionen seiner Bürger auf Corona. Mathias Pletz hält das für nicht sinnvoll. "Mir erschließt sich die Strategie nicht, weil es immer nur eine Momentaufnahme ist". Nach zwei Tagen gebe es ganz andere Ergebnisse. Geld und Personalaufwand könne man sinnvoller investieren, meinte er.

Wird es einen Zwang zur Impfung geben?

Es war die Nachricht des Montags: Das deutsche Unternehmen Biontech macht große Fortschritte bei seinem Impfstoff und plant noch im November einen Zulassungsantrag. Studien zufolge bietet er mehr als 90-prozentigen Schutz.

Sollte es an Tag X soweit sein, werde es keinen Impfzwang geben, betonte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow bei FAKT IST! erneut. Man habe es mit einem völlig neuen Impfstoff zu tun und wisse nicht, wie der Körper reagiere. Das unterscheide das Coronavirus beispielsweise von der Masernimpfung, wo es weltweit funktionierende Impfreihen gebe.