Die Frage nach dem Lockdown-Ende in Thüringen konnte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) nicht beantworten. Und vermutlich hatte damit auch niemand gerechnet. Vielmehr ging es Montagabend bei FAKT IST! aus Erfurt darum, mit welcher Strategie ein Weg zurück in die Normalität gefunden werden kann.

Der zweite Lockdown sei angesichts steigender Infektions- und Patientenzahlen unvermeidbar gewesen, sagte Alexander Kekulé , Virologe und Infektionsepidemiologe an der Universität Halle-Wittenberg. "Wir haben es im Sommer verschlafen, Konzepte für den Winter zu entwickeln." Und das, obwohl "alle seriösen Fachleute mit einer zweiten Welle im Herbst gerechnet" hätten. Schließlich sei dies bei Infektions- und Atemwegserkrankungen ganz normal. Kekulés Eindruck: "Wir treffen in Deutschland gute Entscheidungen, aber leider manchmal zu spät."

Dies bestätigte Thüringens ehemalige Landtagspräsidentin Dagmar Schipanski (CDU) auch für die Bundesebene. Als Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina könne sie versichern, dass "die Politiker nicht auf falsche Ratgeber gehört" haben. "Allein bei der Leopoldina waren 90 Wissenschaftler in Empfehlungen an die Bundesregierung involviert - also viel mehr als außen wahrgenommen werden." Die Empfehlungen umzusetzen, sei jedoch Aufgabe der Politik.

Auf solche stieß das Staatliche Berufsschulzentrum Eisenach am Montagvormittag. 100 Schüler der Abschlussklassen sollten per Abstrich getestet werden, doch nur jeder zweite Schüler war dazu bereit. Dürfte eine Schule den Präsenzunterricht in diesem Fall verweigern? - Eine von vielen ungeklärten Fragen. Hinzu kommt der zeitliche Aufwand. "Wir bräuchten ein Testverfahren, das alltagstauglich ist", sagte Schulleiter Gunnar Pfeil. Schon der aktuelle Unterricht - für die oberen Jahrgänge - in zwei- oder dreigeteilten Klassen sei mit einem enormen Aufwand verbunden.