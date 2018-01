Gesundheitspolitiker von CDU und SPD haben sich am Montagabend in der MDR-Sendung "Fakt ist!" für mehr staatliche Forschung im medizinischen Bereich ausgesprochen. Diese von den Pharmaherstellern unabhängige Forschung könne dazu beitragen, die Preise für Medikamente auf einem niedrigeren Niveau zu halten, sagten der Bundestagsabgeordnete Tino Sorge (CDU) und der gesundheitspolitische Sprecher der Thüringer SPD-Landtagsfraktion Thomas Hartung.

Die öffentliche Hand habe sich heute weitgehend aus der Forschung zu neuen Medikamenten zurückgezogen, kritisierte Hartung. Selbst da, wo es eine staatliche Forschungsförderung gebe, müsse nachgewiesen werden, dass ein Hersteller bereit sei, das neue Medikament herzustellen. "Das ist eine Bankrotterklärung", kritisierte der SPD-Politiker. Der CDU-Politiker Sorge kritisierte zudem eine zu lange Dauer, bis medizinische Innovationen in die "Regelversorgung" kämen. Das dauere derzeit bis zu zwölf Jahre.

Auch der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, Wolf-Dieter Ludwig sprach sich für mehr staatliche Forschung aus. "Wir brauchen wieder eine unabhängige Forschung, die bewertet, ob ein neues Medikament wirklich benötigt wird." Grundsätzlich sei Deutschland in einer guten Lage: Neue, zugelassene Medikamente könnten sofort verordnet werden. "Wir müssen aber sicher sein, dass sie auch wirksam sind."

Der Sprecher der Barmer GEK in Thüringen, Robert Büssow, sagte in der Sendung, prinzipiell bekomme jeder Patient die Mittel, die er benötige. "Da gibt es Sozialgesetze, die für alle Krankenkassen gelten." Jedoch gebe es etwa bei der Preisgestaltung von Medikamenten noch viel Spielraum. "Wir geben jedes Jahr in Thüringen eine Milliarde Euro für Arzneimittel aus."