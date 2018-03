"Mindestlohn ist in den meisten Betrieben kein Thema mehr", sagte Manuela Glühmann von der Handwerkskammer Südthüringen. Die Mehrzahl der Betriebe zahle inzwischen mehr als den Mindestlohn. Auf der anderen Seite stünden aber die Verbraucher, die etwa für Produkte des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel oder für Frisörleistungen selten bereit seien, mehr zu zahlen. Im Unterschied etwa zum Auto, "wo man durchaus großzügiger ist". Die Betriebe seien bereit, ihre Mitarbeiter besser zu bezahlen, jedoch müssten sie ihre Produkte auch zu dem Preis verkaufen können, "den es kostet, gute Arbeit zu liefern". Zugleich litten die Betriebe unter einer hohen Abgabenlast. "Kaum ein Handwerker wird am Ende des Jahres mit einer Million Plus rausgehen", sagte Glühmann.

Nach Ansicht des Thüringer DGB-Chefs Sandro Witt leiden viele Handwerksbranchen an den Folgen eines jahrelangen Unterbietungswettbewerbs. "Man hat sich auf dem Markt gegenseitig unterboten, um den Auftrag zu bekommen", sagte er. Dieser habe auch dazu geführt, dass Löhne niedrig seien und die Tarifbindung in den Betrieben gering sei. Wenn alle Handwerksbetriebe jedoch Tariflöhne zahlen würden, könnte dieser Unterbietungswettbewerb unterbunden werden. "Im Bäckereihandwerk zum Beispiel stagnieren die Löhne, weil die Innung nicht bereit ist, einen Tarifvertrag abzuschließen", kritisierte Witt. Im Bauhauptgewerbe seien hingegen die Löhne gestiegen, weil die Gewerkschaften hier Tarifverträge ausgehandelt hätten. Im Thüringer Kfz-Gewerbe seien hingegen kaum Unternehmen tarifgebunden.

Laut DGB-Chef Witt haben sich allerdings auch die Ansprüche junger Menschen an ihren Beruf und ihre Arbeit geändert. Junge Menschen entschieden sich eher dafür, in die Industrie zu gehen, wenn hier eine 30-Stunden-Woche geboten werde anstelle einer 48-Stunden-Woche im Handwerksbetrieb. Auch die Möglichkeit der betrieblichen Mitbestimmung spiele hier eine Rolle.

Manuela Glühmann verwies darauf, dass die Bindung der Handwerksfirmen an ihrer Mitarbeiter hingegen oft stärker sei als die von Industriebetrieben. "In schlechteren Zeiten haben vor allem die Handwerker ihre Mitarbeiter behalten, die Industrie nicht", sagte sie. Ein familiärer Umgang und ein gutes Arbeitsklima seien große Vorteile des Handwerks gegenüber der Industrie.

Karl-Hermann Kliewe Bildrechte: Arlene Knipper

Insbesondere im Baubereich ist die Situation für Handwerksbetriebe durchaus komfortabler als noch vor einigen Jahren. Das zeigt sich nach den Worten von Karl-Hermann Kliewe, Werkleiter des städtischen Eigenbetriebs Kommunale Immobilien in Jena, bei der Vergabe von Aufträgen. Die Zahl der Angebote bei Ausschreibungen habe sich deutlich reduziert, sagte er. Und die Preise seien deutlich gestiegen. "Wir haben Bauvorhaben in Jena, wo die angebotenen Preise um 50 Prozent über dem lagen, was wir in der Ausschreibung kalkuliert haben." Wegen einer zu geringen Zahl von Angeboten seien auch schon Ausschreibungen zurückgezogen worden. Einer der Gründe ist nach Kliewes Worten die private Konkurrenz, die derzeit in Jena ebenfalls Aufträge in großem Umfang vergebe.