Die Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Erfurt, Cornelia Haase-Lerch, sieht das vom Bund geplante Homeoffice-Gesetz kritisch. Ein solches Gesetz, das den Arbeitnehmern ein Recht auf Homeoffice garantiert, sei eine "weitere Regulierung, mit der sich die Unternehmer schwer tun würden", sagte Haase-Lerch am Montagabend in der MDR-Sendung "Fakt ist!". Die Unternehmen wollten in eigener Verantwortung entscheiden, was im Bereich Homeoffice für sie möglich sei. "Die Bereitschaft dafür ist da und ich vermute, dass Regulierung da eher ein Stück nach hinten losgehen würde."

Dr. Cornelia Haase-Lerch Bildrechte: Marcel Krummrich Haase-Lerch sagte weiter, Homeoffice sei für viele moderne Arbeitgeber schon jetzt ein Instrument, um ihre Attraktivität zu steigern. Beschäftigte könnten bei diesem Modell ihre Arbeitszeit und den Arbeitsort flexibler gestalten. Allerdings habe der Zwang zum Homeoffice im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie eine Dimension erreicht, "die wir so nicht kannten". In vielen Fällen habe es keine Regelungen für die Arbeit zu Hause gegeben, zunächst auch keine ausreichende Zahl an mobilen Geräten für das Homeoffice, und auch bei der Datensicherheit sei zunächst vieles nicht geregelt gewesen. "Die Unternehmen haben aber nach unserer Erfahrung in dieser Krise viel Gutes erreicht", sagte Haase-Lerch.

Regina Köhler, Geschäftsführerin der Avilox GmbH Bildrechte: Regina Köhler Auch die Unternehmerin Regina Köhler sagte mit Blick auf die Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil für ein Homeoffice-Gesetz, es müsse nicht alles „in Gesetze gegossen“ werden. "Das wird sich am Arbeitsmarkt von selbst regulieren." Vor allem junge Menschen fragten heute ihre Arbeitgeber gezielt nach flexiblen Arbeitsmöglichkeiten. Dabei gehe es nicht nur um das Arbeiten zu Hause, sondern auch um flexible Arbeitszeiten und -räume im Betrieb.



Köhler nannte als Beispiel auch sogenannte Co-Working-Spaces - also Büros, in denen man sich zeitweise einmieten kann. Solche Plätze könnten vor allem in ländlichen Gegenden eine wichtige Rolle spielen. Arbeitgeber bekämen einen größeren Radius für die Gewinnung von Fachkräften, wenn diese dann nicht im Betrieb arbeiten müssten, sondern in solchen Co-Working-Spaces. Andererseits könne diese Modell auch "die Lust am Leben auf dem Land fördern".

Sabria David vom Slow Media Institut Bildrechte: Annette Schwindt Die Medienforscherin Sabria David nannte eine vertrauensvolle Kommunikationskultur und klar formulierte Erwartungen als wichtige Grundlagen für funktionierendes Homeoffice in einem Unternehmen. Es müsse klar sein, nach welchen Kriterien gute Arbeit gemessen werde. Vielen Arbeitnehmern seien trotz der flexibleren Arbeitsmöglichkeiten zu Hause auch die Kontakte zu den Kollegen wichtig. Daher würden vermutlich die meisten Arbeitnehmer für einen guten Mix aus dem Arbeiten zu Hause und dem im Unternehmen befürworten.

David sagte weiter, die Coronakrise habe auch gezeigt, dass Homeoffice und gleichzeitige Betreuung von Kindern eine große Belastung für Eltern sein könnten. Deshalb müsse beim Homeoffice gewährleistet sein, "dass man sich auf seine Arbeit konzentrieren und auch zu Hause in Ruhe arbeiten kann".