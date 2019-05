Der energiepolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Stefan Gruhner, hat steuerliche Anreize für Landwirte zum Ausgleich von Klimaschäden gefordert.

Den Bauern müsse es möglich gemacht werden, in ertragreichen Jahren steuerfreie Finanzrücklagen zu schaffen, mit denen sie in schlechten Jahren Verluste ausgleichen könnten, sagte Gruhner am Montagabend in der MDR-Sendung "Fakt ist!". Die Landwirtschaft werde von extremen Auswirkungen des Klimawandels mit großer Wucht als erste getroffen, sagte Gruhner. Deshalb müssten Instrumente geschaffen werden, die es möglich machten, "dass die Bauern in Dürrephasen nicht jedes Mal zur Politik gehen und um Hilfe bitten müssen".

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund sagte in der Sendung, steuerliche Anreize könnten nur ein Teil eines Pakets zur Unterstützung von Landwirten sein. Wichtig sei, dass die Unternehmen verschiedene wirtschaftliche Standbeine hätten.

"Wir müssen aber auch darüber reden, was wir tun können, um den Klimawandel aufzuhalten, und wie wir eine Klimaanpassung erreichen", sagte die Grünen-Politikerin. Dabei gehe es beispielsweise darum, den Landwirten bei Be- und Entwässerungssystemen zu helfen. Das Land habe sich beispielsweise dazu bekannt, die vor 1990 entstandenen sogenannten herrenlosen Speicher zu erhalten, die als Wasserreservoirs für die Landwirtschaft eine große Rolle spielten. Das trockene Jahr 2018 habe gezeigt, "dass jeder Tropfen Wasser kostbar ist".

Siegesmund verwies darauf, dass die Thüringer Klimaagentur davon ausgehe, dass Jahre wie 2018 mit extremen Wetterereignissen ab etwa 2035 "normale Durchschnittsjahre" in Thüringen sein werden. Deshalb sei es Aufgabe der Politik, hier vorzusorgen. In den vergangenen vier Jahren seien in Thüringen 100 Millionen Euro in den Klimaschutz investiert worden, sagte sie.

Andreas Marx vom Mitteldeutschen Klimabüro verwies darauf, dass der Klimawandel nicht nur die Natur, sondern auch die Menschen direkt betreffe. Alte Menschen und Kinder zum Beispiel hätten in Zeiten großer Hitze stärker zu leiden. In Städten gebe es viele Möglichkeiten, das Klima zu verbessern, etwa durch Begrünung von Straßenbahngleisen oder Fassaden. "Wenn aber in einer Stadt eine Baumaßnahme geplant ist und ein Investor Arbeitsplätze verspricht, dann werden im Zweifel klimapolitische Aspekte da nur eine untergeordnete Rolle spielen." Umweltministerin Siegesmund verwies hier auf das Landesprogramm "Klimainvest". Das sehe die anteilige Finanzierung von "Klimaschutzmanagern" vor, die Kommunen bei Fragen der Stadtentwicklung beraten könnten.