Der angespannte Wohnungsmarkt hat nach Ansicht der Linke-Politikerin Caren Lay längst auch die ostdeutschen Groß- und Universitätsstädte erreicht. Lay sagte am Montag in der MDR-Sendung "Fakt Ist!", "nach einem Umzug müssen wahnsinnige Mietsprünge hingenommen werden". Faktisch handelte es sich um eine Lohnkürzung. Lay forderte die Politik auf, mehr in sozialen Wohnungsbau zu investieren und Genossenschaften und kommunale Wohnungsgesellschaften zu fördern, anstatt Bauland an private Investoren zu vergeben, nur weil diese am meisten zahlen.

"Der freie Wohnungsmarkt funktioniert"

Bildrechte: Harald Simons Aber gibt der Wohnungsmarkt in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt tatsächlich Anlass zur Sorge? Die Sendung zeigte: Die Antwort darauf ist nicht leicht. Bei "Fakt Ist!" standen sich unvereinbare Meinungen gegenüber. Harald Simons, Professor an der HTWK Leipzig, und Frank Emrich von der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft vertraten die Sicht des freien Marktes von Angebot und Nachfrage. Ihrer Meinung nach gibt es hierzulande kaum Probleme.



Frank Emrich sagte mit Blick auf den Wohnungsmarkt in Thüringen, "Angebot und Nachfrage zeigen, dass es klappt". Dem Verband in Thüringen gehören vor allem kommunale Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften mit knapp 270.000 Wohnungen an. Selbst in Städten wie Erfurt sieht Emrich kein Problem. Von 2006 bis 2017 sei die Durchschnittsmiete in der thüringischen Landeshauptstadt um 17 Prozent gestiegen. Das seien anderthalb Prozentpunkte jährlich - und damit weniger als Inflationsrate und Lohnsteigerung.

"Junge Menschen rotten sich zusammen"

Harald Simons zufolge gibt es in Mitteldeutschland eher ein Problem mit Leerstand. Vergleichsweise hohe Mieten und knapper Wohnraum wie in Jena oder Weimar kämen zustande, weil sich dort viele Menschen - vor allem junge - "zusammenrotten". Verlierer seien die ländlichen Regionen und Kleinstädte, wo es an jungen Menschen und Familien mangele. Und dennoch: Selbst Städte wie Leipzig, Dresden, Erfurt oder Jena lägen bei der Mietbelastungsquote noch unter dem Bundesdurchschnitt, sagte Simons.

Caren Lay Bildrechte: Anke Iling Zur Einordnung: Die Mietbelastungsquote beschreibt den Anteil der Wohnkosten am Haushaltseinkommen. Experten zufolge sollten die Wohnkosten nicht mehr als 30 Prozent des Haushaltseinkommens ausmachen - sonst könnte nicht genügend Geld für den Alltag übrigbleiben. Ostdeutsche Großstädte wie Leipzig, Dresden, Erfurt oder Magdeburg bleiben im Schnitt mit 22 bis 24 Prozent vom Einkommen unter dieser Schwelle. Allerdings werden vor allem geringe Einkommen besonders stark durch Wohnkosten belastet. Bei diesen Mietern liegt der Anteil der Wohnkosten am Haushalteinkommen im Schnitt über der kritischen 30-Prozent-Schwelle.



Genau um die soziale Frage ging es in der Sendung Ricarda Pätzold vom Deutschen Institut für Urbanistik und der Bundestagsabgeordneten Lay von der Linken. Vor allem Lay lieferte sich mit dem Leipziger Professor Simons immer wieder Schlagabtausche. Nicht jeder könne wohnen, wo er will, sagte Simons in der Sendung. "Unterschiede im Einkommen haben Einfluss, wie und wo ich leben kann." So empfahl er Leipzigern, doch ins nördliche Delitzsch zu ziehen. Denn dort stünden Tausende Wohnungen leer. Lay erwiderte: "Es kann nicht sein, dass Leute mit kleinen Einkommen aus den Städten verdrängt werden." Eine soziale Durchmischung der Gesellschaft sei wichtig.

Private Investoren mit teuren Luxusimmobilien

Als "schlimm" bezeichnete Lay vor allem die Tatsache, dass Städte Grundstücke an jene vergeben, die am meisten zahlen. Oft sind es private Investoren, die teure Luxusimmobilien errichten, anstatt sozial verträglichen Wohnraum mit vielen Wohnungen zu bauen. Das bestätigte in der Sendung der Chef der Erfurter Wohnungsbaugenossenschaft Einheit, Christian Büttner. Viele Jahre sei man vom Kauf von Grundstücken in der Innenstadt und auch im Speckgürtel ausgeschlossen gewesen, da man die Preise nicht mittragen konnte.



Simons dagegen hielt die Vergabe an den Meistbietenden für legitim. Ansonsten wäre es eine Art Subvention zulasten des Landes, da nur die großen Städte in den Genuss von Wohnungsbauförderprogrammen kämen. Ricarda Pätzold nahm lieber einen anderen Blick ein: Bei der Wohnungsfrage und der "Durchmischung" in den Städten gehe es immer auch darum, welches Gesellschaftsbild dahinterstehe.