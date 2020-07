Treue Fans und historische Erfolge sind das eine - die aktuelle Situation ist das andere. Denn rund läuft es wahrlich nicht für eine ganze Reihe ostdeutscher Fußballvereine. Dresden, Chemnitz, Jena - abgestiegen. Erfurt - insolvent. Magdeburg, Halle, Zwickau - den Klassenerhalt so gerade noch geschafft. In der 3. Liga, wohlgemerkt.

Aber wieso steht der Ostfußball - von Leipzig, Rostock und Aue einmal abgesehen - im Abseits? DFB-Präsident Fritz Keller erkennt vielfältige Schwachstellen und nennt bei FAKT IST! sowohl dünne Finanzdecken als auch ungünstige Entscheidungsstrukturen in den Klubs als Ursachen. "Ich würde mir wünschen, dass wieder mehr Vereine aus dem Osten in der ersten und zweiten Bundesliga spielen", sagt Keller. Wenn langfristiges und solides Arbeiten auf innovative Konzepte treffen, könne sich dieser Wunsch erfüllen.

Chris Förster, Geschäftsführer des FC Carl Zeiss Jena Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Viel mehr als ein müdes Lächeln erntet der DFB-Boss damit nicht bei Chris Förster, dem Geschäftsführer des FC Carl Zeiss Jena. Nicht nur mit Blick auf Trainingseinheiten und Spiele in fremden Stadien inmitten der Corona-Krise könne nicht von einem fairen Wettbewerb gesprochen werden.



Ein Aussetzen der Abstiegsregel - das hatten ehemalige Fußballer gefordert, in einem offenen Brief unter dem Slogan "Im Osten geht die Sonne unter". Ohne Erfolg.



Doch natürlich seien nicht nur die besonderen Hindernissen der vergangenen Monate der Grund für die Misere, sagt Förster. "Das wirtschaftliche Umfeld spiegelt sich in den Klubs wieder: Wo die Wirtschaftskraft ist, da spielen auch die Bundesligisten."