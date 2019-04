Nach Ansicht des Ostbeauftragten Christian Hirte (CDU) werden die Unterschiede zwischen Ost und West kleiner. "Natürlich gab es nach 1990 Brüche in den Biografien. Aber insgesamt können wir auf 30 erfolgreiche Jahre zurückschauen", sagte Hirte beim MDR-Polittalk "Fakt ist!" am Montagabend in Erfurt. Es seien hingegen immer wieder die Medien und einige Parteien, die große Unterschiede herausstellen wollten, so der 42-jährige, gebürtige Bad Salzunger.

Ihm Gegenüber stand Anja Maier, 54 Jahre, gebürtige Ost-Berlinerin und heute Journalistin bei der Tageszeitung Taz und Buchautorin. Sie sagte: "Ich fühle mich wie die arme Verwandtschaft. Die Brüche von '89 haben mich zu einer glücklichen Person dieses Landes gemacht." Aber: In ihrer Familie habe der Bruch tiefe Wunden hinterlassen. "Die Eltern wurden arbeitslos und hatten nie wieder einen Job bekommen." Es seien Erinnerungen und Verletzungen, die bleiben.

Da ist dieses Gefühl...

Auf der einen Seite im Studio stand da also der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der von einer Erfolgsgeschichte spricht. Seine Argumente vor allem unterfüttert von Zahlen. Auf der anderen Seite stand die Journalistin, die 30 Jahre danach hadert und sagt: "Mein Bauch fühlt etwas anderes."

Christian Hirte, CDU, Ostbeauftragter der Bundesregierung Bildrechte: Jan Kopetzky Zwei unterschiedliche Herangehensweisen, fasste Moderator Andreas Menzel dann auch passend zusammen. Doch warum klagen die Ostdeutschen denn? Und klagen sie überhaupt? Eine Studie legte unlängst nahe, dass sich etwa jeder dritte Ostdeutsche als Bürger zweiter Klasse sieht. Umgekehrt könnte man aber auch sagen: Zweidrittel sehen das nicht so.



Im Studio war als dritter Gast Peter Krause eingeladen. Der Wissenschaftler erhebt in einer Langzeituntersuchung, wie zufrieden die Deutschen sind. "Wir sind sehr zufrieden", war sein Befund. Allerdings gebe es Unterschiede zwischen West und Ost. "Die Menschen im Westen sind zufriedener", sagte er, "aber der Unterschied wird kleiner".



Eigentlich sei das ganz erfreulich, gab auch Anja Maier zu. Wenn nicht immer dieses Gefühl wäre. Maier war 24 Jahre während der friedlichen Revolution. Für sie sei die Mauer zu einer perfekten Zeit gefallen, sagte sie, nämlich als sie noch jung war. "Ich hatte Glück." Andere - wie ihre Eltern - hatten dieses Glück nicht. Maier erzählte von ihren Erfahrungen im Westen. Dass sie sich am Anfang versucht hat anzupassen, um nicht aufzufallen und die Regeln zu verstehen. Sie erzählte von gewissen Zuschreibungen im Redaktionsalltag, von "Ossi-Witzen", die sie als verletzend empfand. Nach einer Zeit ging sie offener mit ihrer Herkunft um und schreibt seitdem viel darüber.

BRD-System einfach übergestülpt

Anja Maier, Journalistin und Buchautorin Bildrechte: Anja Maier Im "Fakt ist!"-Publikum kam unter anderem Hartmut Förster aus Erfurt zu Wort. Er beklagte, dass das BRD-System einfach übergestülpt worden sei. Verwaltung, Rentensystem, Krankenversicherung - es habe keine Möglichkeit gegeben, die Dinge, die in der DDR gut waren, einzubringen. Es ist ein Vorwurf, der oft fällt. Er hätte auch das Gesundheitswesen und die Polikliniken aufzählen können, später korrigiert durch die medizinischen Versorgungszentren.



Hirte - in seiner Funktion als Ostbeauftragter der Bundesregierung - entgegnete: Der Beitritt zur BRD sei von der breiten DDR-Bevölkerung gewollt worden.



Aus dem Publikum wurden aber auch andere Töne angeschlagen. So erzählte Petra Liebold, wie die ärztliche Betreuung Mitte der Neunzigerjahre ihr das Leben gerettet habe. Sie bezweifelt, dass das im DDR-Gesundheitssystem möglich gewesen wäre. "Es gibt sicherlich auch Dinge, die seitdem nicht positiv gelaufen sind", sagte sie. Das liege aber auch ein einem selbst. Man müsse immer nach vorne schauen.

Von den realen Unterschieden

Nicht ums gestern, sondern vor allem ums Heute und den (immer noch) bestehenden Unterschieden zwischen Ost und West ging es auch in der Sendung. Die Berliner Journalistin Maier fragte bereits zu Beginn laut, warum es beim Mindestlohn immer noch einen Unterschied von 30 Cent gebe. "Nach 30 Jahren?" "Warum?"

Es fiel auch das Thema Rente, wobei Hirte bemerkte, dass die Unterschiede gar nicht mehr so groß seien. Was allerdings anders sei, ist, dass Ostdeutsche kaum Möglichkeiten hatten vorzusorgen. Weder hätten sie ein Vermögen ansparen können, noch habe es Arten von privater Vorsorge oder Betriebsrenten nach westdeutschem Vorbild gegeben.

Der Wissenschaftler in der Runde, Peter Krause, ergänzte: profitierten die DDR-Rentner zunächst noch von der Rentenangleichung, machten sich die gebrochenen Erwerbsbiografien später bemerkbar. Hinzu komme, dass die Rezession den Osten in puncto Arbeitslosigkeit besonders stark traf.

Eliten aus dem Westen

Peter Krause, Soziologe, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Bildrechte: Peter Krause Beim Thema Eliten und Führungspositionen zeigt sich weiterhin eine große Kluft. Die wenigsten wichtigen Positionen werden von Ostdeutschen besetzt. Selbst in den ostdeutschen Ländern sind es in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft nach wie vor oft Westdeutsche, die bestimmen. Laut Hirte werde sich das in den nächsten Jahren ändern, wenn nämlich jene, die 1990 mit 30 Jahren in den Osten kamen, in den Ruhestand gehen. Er glaube auch nicht, dass Ostdeutsche weniger in der Lage seien, sich durchzusetzen. Für ihn existiere eher ein Unterschied zwischen Stadt und Land.



Die Journalistin Maier hat eine andere Theorie. Sie glaubt: "Gleiches will zu Gleichen." Wenn ein Saarländer seinen Nachfolger bestimme, entscheide er sich doch lieber für einen Saarländer. Krause verneinte: "Ich sehe keine systematischen Seilschaften." Allerdings gibt es auch Soziologen und Elitenforscher, die anderer Meinung sind: So bestimmten Personen ihre Nachfolger oft ganz unbewusst nach Merkmalen, die ihrer eigenen Persönlichkeit entsprechen, Stichwort: Habitus.

Wann hat es ein Ende?

Zum Schluss kam mit Tina Schindler eine junge Zuschauerin Anfang 20 zu Wort, die die Wende selbst nicht miterlebt hat. Klar seien Ost und West noch Thema durch die Eltern und Älteren, sagte sie. Ansonsten komme sie damit wenig in Berührung. So hoffe, dass die Ostdeutschen im Alter zwischen 20 und 40 etwas bewegen. Der Ostbeauftragte Hirte sagte, seine Kinder könnten mit dem Ost-West-Denken gar nichts mehr anfangen. Ein paar Jahre werde es aber noch dauern, ehe seine Funktion als Ostbeauftragter überflüssig werde.