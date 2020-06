Am Anfang der Sendung berichtete eine junge Polizeigewerkschafterin von ihrem Alltag. "Ich habe nicht erwartet, dass Gewalt so eine Rolle spielt", sagte die Beamtin Jana Henschel. Jeden Tag würden sie oder ihre Kollegen auf Streife angespuckt, bepöbelt oder beleidigt. Man wisse nie, was einen erwartet.

Ausschreitungen wie zuletzt in Stuttgart, Silvester in Connewitz, aber auch zuletzt der Angriff auf einen Polizisten in Apolda werden wach. Beim MDR-Polittalk FAKT IST! aus Erfurt diskutierten Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), AfD-Politiker Ringo Mühlmann, Linke-Politikerin Kerstin Köditz und weitere Gäste die Ursachen. Genauso ging es aber auch um Gewalt, die von polizeilicher Seite ausgeht.

Thüringens Innenminister Georg Maier Bildrechte: MDR/Karina Heßland Thüringens Innenminister Maier sieht eine gesellschaftliche Entwicklung, die nicht nur Polizisten, sondern auch Feuerwehr, Rettungskräfte und Behörden immer stärker aushalten müssten. Die sprachliche Verrohung beispielsweise in den sozialen Medien sei letztlich nur eine Vorstufe zur tätlichen Gewalt.



Maier wandte sich direkt an Gesprächsgast Ringo Mühlmann von der AfD, der vor seiner Karriere als Thüringer Abgeordneter selbst einmal im Polizeidienst aktiv war. Schließlich habe dessen Partei, so Maier, eine Mitschuld an der aufgeheizten Stimmung. Wie schnell seien bei den jüngsten Corona-Kundgebungen Polizisten angegriffen worden? Es werde eine Sprache gesprochen, bei der auch die AfD eine Rolle spiele, so Maier.

AfD-Politiker macht Linke und Grüne verantwortlich

Mühlmann, innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion, wies dies zurück. Seine Partei rufe nicht zur Gewalt auf und wolle dies auch nicht, schließlich sei man eine Rechtsstaatspartei. Er forderte mehr Unterstützung seitens der Politik sowie mehr Personal und eine bessere Ausrüstung für die Polizei. Ein bunter Strauß von Ursachen sei vielmehr für die Gewaltzunahme verantwortlich, sagte er. Eine davon sei die Polizistenschelte von Grünen und Linken. Transparente und Sprüche auf Demos sprächen oft eine eindeutige, gewalttätige Sprache, sagte er.

Kerstin Köditz, Angeordnete der Linken im sächsischen Landtag Bildrechte: DiG/trialon Diesen Schuh wollte sich Kerstin Köditz von der Linken im sächsischen Landtag nicht anziehen und sprach von einer völlig einseitigen Betrachtung. Denn Gewalt an Schulen oder etwa Übergriffe auf Pflegekräfte hätten ebenso zugenommen. Köditz forderte "ehrliche Statistiken" bei Gewalttaten gegen Beamte. Denn zu den hohen Zahlen an verletzten Polizisten während Großeinsätzen zählten oft selbstverschuldete Verletzungen oder gar Arbeitsunfälle dazu, so die Linke-Politikerin.