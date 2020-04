Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat die Maßnahmen des Landes und der Kommunen gegen die Ausbreitung des Coronavirus verteidigt. Das Virus sei immer noch "kreuzgefährlich" und eine Gefahr für Leib und Leben der Menschen im Land, sagte der Linke-Politiker am Montagabend in der MDR-Sendung "Fakt ist!". Er habe persönlich "keine Lust, das alles zu vollziehen, was wir jetzt vollziehen". Man könne die Gefahr aber nicht kleinreden und die Maßnahmen jetzt zu schnell lockern. Jeder solle sich die Bilder aus Bergamo in Italien vor Augen halten, wo sich die Leichen der an der Covid-19-Krankheit Gestorbenen gestapelt hätten, so Ramelow. Wichtig sei nach wie vor die mechanische Unterbrechung der Infektion. Denn eine medizinische "haben wir derzeit noch nicht".

Bodo Ramelow Bildrechte: Thüringer Staatskanzlei Ramelow räumte ein, dass Branchen wie der Einzelhandel, die Hotellerie und die Gastronomie durch die wochenlangen Öffnungsverbote "schwer gebeutelt" seien. "Sie sind ökonomisch die Verlierer dieser Geschichte, daran gibt es gar nichts herumzureden." Er habe die jetzt zugelassene Öffnung von Läden mit maximal 800 Quadratmetern für falsch gehalten, sich jedoch in der Telefonschalte der Länder mit der Bundesregierung am 15. April nicht durchsetzen können. "Mir wäre es lieber gewesen, eine Regelung 20 Quadratmeter pro Kunde zu finden, aber da gab es in der Schalte keine Einigkeit", sagte Ramelow.

Er sagte weiter, es gehe nun um die Entwicklung von Konzepten, wie beispielsweise Kinderspielplätze wieder geöffnet werden könnten oder Subbotniks in Vereinen möglich seien. Das alles müsse aber unter den Bedingungen des Infektionsschutzes stattfinden. Auch mit Gastronomen und Hoteliers wolle man darüber reden, wie eine allmähliche Wiedereröffnung von Betrieben unter diesen Bedingungen möglich sein könnte.

Marco Wanderwitz Bildrechte: CDU/Jan Kopetzki Der Beauftragte der Bundesregierung für die Neuen Länder, der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz, verwies in der Sendung auf die Möglichkeit für Unternehmen, Steuerzahlungen zu stunden oder bereits geleistete Vorauszahlungen zurückzubekommen. Das seien Möglichkeiten, auch in der Phase der Schließung an Geld zu kommen. Eine weitere Möglichkeit wäre, Unternehmen bei Modernisierungen oder Umbauten während der Schließzeit zu unterstützen.

In der aktuellen Krise fahre man "auf Sicht", sagte Wanderwitz weiter. Die Kapazitäten von Tests auf eine Infektion sowie die Zahl der Intensivbetten in Krankenhäusern müsse weiter ausgebaut werden. Bei jeder Lockerung der bisher geltenden Maßnahmen "müssen wir darauf schauen, wie sie sich nach zwei Wochen auswirken. Wenn es funktioniert, können wir die nächste Lockerung ins Auge nehmen, wenn’s nicht funktioniert, müssen wir die Lockerung wieder zurücknehmen". Die finanziellen Belastungen für das Land seien enorm. "Die Zeche zahlen wir alle miteinander. Wir nehmen jetzt einen großen Schluck aus der Pulle der Zukunft." Das sei aber möglich wegen der guten Haushaltsführung in den vergangenen Jahren.

Die Erfurter Gastronomin Maria Groß sprach in der Sendung von einem "kompletten Berufsverbot" für die Branche. Vor allem für kleine Betriebe sei es schwierig, wochenlang ohne Einkommen zu leben. Deshalb müsse jetzt über Konzepte geredet werden, wie etwa die Außenbereiche von Gaststätten wieder geöffnet werden könnten. Der Einzelhandels-Unternehmer Sebastian Papenbreer sagte, anfangs sei auch in seiner Branche die Akzeptanz für die getroffenen Maßnahmen gegen das Virus hoch gewesen. Doch je länger die Schließungen andauerten, umso größer seien die Verluste. Papenbreer sagte weiter, der Einzelhandel "hätte sich auch einen besseren Informationsfluss" seitens der Politik und Behörden gewünscht.