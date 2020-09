In einem Betrieb wie seinem sei man an feste Vorgaben gebunden. Eine Vier-Tage-Woche hätte überall auch zur Folge, dass alles länger dauere, Pakete später ankämen oder Operationen verschoben werden müssten. "Wer Arbeitsplätze retten möchte, sollte über mehr Flexibilität reden". Nicht weniger, sondern anders müsse Arbeit organisiert werden, war sein Credo.

Flexible Lösungen befürwortet auch Sybille Radcke. Die Personalchefin eines über 800 Mitarbeiter starken Unternehmens für Triebwerks-Wartung bei Arnstadt sagte, gerade die Kurzarbeit schaffe bei ihr die nötigen Freiheiten. So sei es dem Unternehmen dadurch gelungen, hochqualifizierte Mitarbeiter zu halten, auf die man ungern verzichtet hätte. Radcke sagte, ein Unternehmen müsse immer schauen: Was sind die Voraussetzungen? Was braucht das Unternehmen? Und was wollen die Mitarbeiter? Eine Vier-Tage-Woche sei da nur eine Möglichkeit - und im Bürobetrieb sicher leichter zu realisieren als anderswo.