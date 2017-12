Auf Thüringens Autobahnen sind in diesem Jahr weniger sogenannte Geisterfahrer gesichtet worden als 2016. Laut Polizei gab es landesweit bis Mitte Dezember insgesamt 33 entsprechende Meldungen. Dagegen waren es im vorigen Jahr 48 Meldungen. Die Gründe für den Rückgang sind unklar. Wie es weiter hieß, kam es durch Autobahn-Falschfahrer in diesem Jahr zu einem Unfall mit mehreren Verletzten. 2016 sind es zwei Unfälle gewesen, mit einem Toten bei Suhl und ebenfalls mehreren Verletzten. Zu den registrierten Falschfahrten kommt aber eine Dunkelziffer, weil etliche Autofahrer, die ihren Fehler bemerken, die Straße an der nächsten Abfahrt verlassen oder aber - was kreuzgefährlich ist - wenden.