Wer sich freiwillig auf Covid-19 testen lassen möchte, sollte sich an seinen Hausarzt oder an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung unter der kostenlosen Nummer 116 117 wenden. Dort bekommt man einen Termin in einer wohnortnahen Abstrichstelle vermittelt. In manchen Landkreisen gibt es auch Abstrichstellen bei den Gesundheitsämtern, die ebenfalls auch freiwillige Tests durchführen. Allerdings sind diese vorrangig für Akutfälle vorgesehen.