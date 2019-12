Die Thüringer FDP will den Bau von Windrädern im Wald verbieten. Dazu legte die Landtags-Fraktion einen Gesetzes-Vorschlag vor. Fraktions-Chef Thomas Kemmerich erklärte, durch den Windenergie-Erlass der Landesregierung sei der Bau von Windrädern in Waldgebieten nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen. Deshalb seien teilweise gegen den Protest der Bevölkerung schon große Windenergieanlagen gebaut worden.

Die Thüringer FDP will den Bau von Windrädern im Wald verbieten. Dazu will die Partei das Thüringer Waldgesetz verändern.

Die Thüringer FDP will den Bau von Windrädern im Wald verbieten. Dazu will die Partei das Thüringer Waldgesetz verändern.

Die Thüringer FDP will den Bau von Windrädern im Wald verbieten. Dazu will die Partei das Thüringer Waldgesetz verändern. Bildrechte: dpa

Bisher stehen zwei Windanlagen in Thüringer Wäldern. Vertreter der rot-rot-grünen Landesregierung hatten erklärt, dass für solche Anlagen vor allem Waldstücke in Frage kommen, die vom Borkenkäfer oder durch Stürme stark beschädigt wurden. Außerdem soll jede gerodete Waldfläche mindestens in gleicher Größe an anderer Stelle durch aufgeforsteten Laubmischwald ersetzt werden.