Zukunft von Kemmerich Thüringer FDP sagt Landesparteitag ab

Die Thüringer FDP verschiebt aufgrund der Corona-Pandemie ihren Landesparteitag auf zunächst unbestimmte Zeit. Der Landesvorstand habe die Kreisvorsitzenden am Samstag über diese Entscheidung informiert, hieß es in einer Mitteilung.

Die Thüringer Liberalen wollten sich ursprünglich am 14. und 15. November in Eisenberg treffen. Einen neuen Termin gibt es bislang noch nicht.

Am Freitag hatten bereits die Thüringer Grünen ihren diesjährigen Landesparteitag abgesagt. Er sollte am 28. November in Meiningen stattfinden.