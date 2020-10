Die FDP-Bundesspitze hat dem Thüringer Parteichef und Ex-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich das Vertrauen entzogen. Wie die Bundespartei am Freitag mitteilte, wird sie eine mögliche Spitzenkandidatur Kemmerichs bei der bevorstehenden Landtagswahl nicht unterstützen. Sollte die FDP Thüringen mit ihm an der Spitze in den Wahlkampf ziehen, werde die Bundespartei "keinerlei finanzielle, logistische oder organisatorische Unterstützung" gewähren.