Fünf Stimmen haben bei der FDP und Thomas Kemmerich über den Einzug in den Thüringer Landtag entschieden.

Trotz des knappen Ergebnisses der FDP bei der Thüringer Landtagswahl werden die Stimmen nicht noch einmal nachgezählt. Das sieht das Wahlrecht in Thüringen nach Angaben des Büros des Landeswahlleiters nicht vor.



Die vorläufigen amtlichen Wahlergebnisse in Thüringen werden in den nächsten Tagen durch die Kreiswahlleiter geprüft. Anschließend stellt der Wahlkreisausschuss ein endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis fest und der Landeswahlleiter prüft die Unterlagen der Ausschüsse abschließend.