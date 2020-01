Am Ende sollten sich die Gesetzentwürfe und Konzepte durchsetzen, die lagerübergreifend die größte Mehrheit fänden. Einen entsprechenden Brief habe er am Samstag an Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (LINKE) geschickt, sagte der FDP-Landesvorsitzende. Als inhaltliche Schwerpunkte der Arbeit der FDP-Fraktion nannte Kemmerich dabei erneut unter anderem Investitionen in die Infrastruktur, in Straßen und Schulen, sowie in die Polizei.