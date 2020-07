Schwof mit Abstand auf dem Altmarkt von Tabor. Dort ist trotz Corona jedes Wochenende was los.

Schwof mit Abstand auf dem Altmarkt von Tabor. Dort ist trotz Corona jedes Wochenende was los.

Schwof mit Abstand auf dem Altmarkt von Tabor. Dort ist trotz Corona jedes Wochenende was los. Bildrechte: MDR/Heinz Diller

Seit Ende Juni finden keine Grenzkontrollen mehr statt zwischen den einst sehr beliebten Reisezielen der Thüringer, wie Tschechien , der Slowakei oder Ungarn. Von Erfurt aus ist man in rund drei Stunden in Marienbad. Der fast schon mondäne Badeort mit seinen aufwändig restaurierten Häusern bietet auch reizvolle Wanderrouten und ein idyllisches großes Waldbad. Rund zweieinhalb Stunden dauert die Autofahrt von hier nach Tabor, der Partnerstadt von Schmalkalden.

Attraktion in der wunderschönen Altstadt sind die Katakomben von Tabor, ein weitverzweigtes Tunnelsystem unter der Stadt. Außerdem lädt der Jordan See, eines der ältesten mitteleuropäischen Talbecken zum Baden ein. Rund 30 Kilometer von Tabor entfernt an der Moldaubrücke bei Stare Sedlo kommen Segler auf ihre Kosten.