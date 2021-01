Ferienhöfe in Thüringen und der Lockdown Rund 400 Ferienhöfe auf dem Land gibt es in Thüringen. Ihre Interessen vertritt die Landesarbeitsgemeinschaft "Ferien auf dem Lande in Thüringen". Sie veröffentlicht unter www.landsichten.de immer im Januar den Katalog "Landurlaub in Thüringen" und die Broschüre "Reiturlaub in Thüringen".



30 Prozent der Thüringer Ferienhöfe mussten ihre Mitarbeiter inzwischen in Kurzarbeit schicken oder entlassen. Viele Betriebe haben ihre Investitionen zurückgestellt.



Die Finanzhilfen können nur bedingt und von einem Teil der Anbieter in Anspruch genommen werden. Rund 50 Prozent sind laut Interessengemeinschaft nicht antragsberechtigt, weil bei ihnen die Vermietung im Nebenerwerb läuft. Die Finanzhilfen kompensierten auch nur das Nötigste.



In der ersten Phase des Lockdowns im Frühjahr haben die Ferienanbieter auf dem Land in vier Wochen Umsatzverluste in Höhe von rund 11.000 Euro gemacht.