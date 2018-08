Trotz Dürre ausreichend Trinkwasser in Thüringen

Die Schmalwassertalsperre bei Tambach-Dietharz Bildrechte: dpa

In Thüringen droht trotz der anhaltenden Dürre kein Trinkwasser-Mangel. Die Trinkwasserreserven in den Talsperren sind noch mehr als ausreichend, sagte der Chef der Thüringer Fernwasser-Versorgung, Thomas Stepputat, am Donnerstag. Demnach könnte allein die Talsperre Leibis noch Trinkwasser für drei Jahre liefern, selbst wenn kein neues Wasser zufließen sollte. Die Ohratalsperre könnte unter diesen Bedingungen noch bis zum Winter Wasser liefern.



Die Versorgungslage sei sehr gut. Laut Stepputat liegt der Absatz an Trinkwasser zurzeit etwa 15 Prozent über dem Durchschnitt. Die Ohratalsperre zum Beispiel gebe etwa 70.000 Kubikmeter Wasser pro Tag ab. Das sind rund 10.000 Kubikmeter mehr als im Durchschnitt. Die Thüringer Fernwasserversorgung, die Land und Kommunen gehört, versorgt nach seinen Angaben etwa 45 Prozent der Thüringer mit Trinkwasser. Nach Angaben von Stepputat liefert allein die Fernwasser-Gesellschaft jährlich etwa 36 Millionen Kubikmeter Wasser. Sie verfüge über fünf Trinkwassertalsperren, von denen Leibis-Lichte bei Unterweißbach im Kreis Saalfeld-Rudolstadt mit einem Fassungsvermögen von 36 Millionen Kubikmetern die größte sei.

Wir sind lieferfähig. Die Versorgung ist sicher. Thomas Stepputat, Geschäftsführer der Thüringer Fernwasserversorgung

Auch die regionalen Wasserversorger fördern Stepputat zufolge ausreichend Trinkwasser aus ihren Brunnen. Dadurch sei das Wasser in Thüringen allerdings aufgrund des unterschiedlichen Kalkgehalts "hart". Deshalb sagte Umweltstaatssekretär Olaf Möller, er würde sich wünschen, dass die Zweckverbände nicht nur auf ihrem eigenen Reservoir beharrten, sondern mehr Fernwasser einsetzen würden. Kalkhaltiges Wasser sorge nicht nur an Haushaltsgeräten für Schäden.

Das Talsperren-Wasser soll auch den Bauern im Thüringer Becken helfen. Bildrechte: MDR/Joachim Kästner Die Thüringer Fernwasserversorgung kündigte außerdem an, dass auch eines der größten Thüringer Obstanbaugebiete bei Erfurt künftig mit Talsperrenwasser aus dem Thüringer Wald bewässert werden soll. Der Plan sieht vor, dass Brauchwasser aus den Talsperren Schmalwasser und Tambach-Dietharz im Kreis Gotha über eine 45 Kilometer lange Leitung in das Thüringer Becken geleitet wird, sagte Stepputat. Die Leitung bestehe bereits und könne umgenutzt werden. 680 Liter Wasser pro Sekunde kann die neue Leitung liefern, sagt Stepputat.



Seinen Angaben nach wurden mit den Obstbauern der Fahner Höhe bereits entsprechende Lieferverträge abgeschlossen. Sie erhalten den Kubikmeter Wasser für 23 Cent. Ein Ackerbau-Betrieb wurde ebenfalls bereits als Kunde gewonnen. Es könnten aber noch mehr sein, sagt Umweltstaatssekretär Olaf Möller. Er will, dass auch Getreidebauern vom Fernwasser profitieren. Damit liegt er allerdings mit dem Landwirtschaftsministerium über Kreuz. Von dort hieß es, die Bewässerung von großen Feldern habe sich als unrentabel erwiesen.

Zwei Wasserkraftwerke sollen Strom liefern

Außerdem ist geplant, das Gefälle der Leitung von rund 300 Metern zu nutzen, erklärte Stepputat. Zwei Wasserkraftwerke in Erfurt und bei Gotha sollen künftig Strom liefern. Während das Kraftwerk bei Gotha bereits existiert und nur angeschlossen werden muss, soll das in Erfurt erst noch gebaut werden. Der Baubeginn für das Großprojekt könnte bereits Ende 2018 sein, die Leitung soll dann Anfang 2020 in Betrieb gehen. Insgesamt will das Unternehmen sechs Millionen Euro in das Projekt investieren.

