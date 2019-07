Welche Vorschriften in Ihrer Gemeinde gelten, erfahren Sie beim Ordnungsamt. Karsten Utterodt vom Thüringer Feuerwehrverband sagte MDR THÜRINGEN, dass es unabhängig davon ein paar Grundregeln gibt: "Der Abstand zu brennbaren Stoffen, Nachbargrundstücken oder Gebäuden und die Größe des Feuers müssen sich im angemessenen Rahmen bewegen." In Wäldern sind offene Feuer verboten (§12 Thüringer Waldgesetz). Die Kosten für Feuerwehreinsätze sind meist in Satzungen der Gemeinden geregelt und werden im Einzelfall berechnet. "Wenn die die Feuerwehr zu einem nicht regelkonformen oder nicht genehmigten Feuer ausrückt, kann es teuer werden" so Utterodt.