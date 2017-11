In Mannheim in Baden-Württemberg machte eine Wettercam ein Foto von dem Phänomen. Auch in Bayern und Hessen beobachteten zahlreiche Menschen das Phänomen. Offenbar handelt es sich um eine Feuerkugel, auch Bolide genannt. Möglicherweise gibt es auch einen Zusammenhang zu den Leoniden: Mitte November geraten regelmäßig Meteoriten, Bruchstücke von Himmelskörpern des Sonnensystems, in die Erdatmosphäre und treten dann gehäuft als Sternschnuppen in Erscheinung.

Die Feuerkugel - aufgenommen von einer Wetterkamera in Mannheim. Bildrechte: Private Wetterstation Mannheim