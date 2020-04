Die Landesforstverwaltung will bis zum kommenden Jahr rund 150 Feuerlöschteiche in den Thüringer Wäldern sanieren. Wie ein Sprecher MDR THÜRINGEN am Freitag sagte, werden allein in diesem Jahr rund 400.000 Euro in den Waldbrandschutz investiert. So sei das Wegenetz ausgebaut worden, damit die Feuerwehrleute im Ernstfall schnell an die Feuerstellen kommen. Nun gehe es darum, dass auch in abgelegenen Waldgebieten ausreichend Löschwasser zur Verfügung stehe.