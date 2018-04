Lars Oschmann vom Thüringer Feuerwehrverband Bildrechte: Thüringer Feuerwehrverband

Oschmann befürchtet, dass bei der nächsten Katastrophe die gleichen Fehler noch einmal gemacht würden. Damals ging es zum Beispiel um die Einsatzführung. Wenn verschiedene Rettungseinheiten zusammenarbeiten müssten, sei oft unklar, wer die Führung übernimmt, so Oschmann. Mit der Evaluierung der Katastrophenschutzverordnung sollte dieses Problem eigentlich behoben werden. Seit 2016 arbeitet eine Expertenkommission an der Auswertung von Einsätzen bei Katastrophenfällen.



Innenminister Georg Maier hält die Kritik zum Teil für berechtigt. Er kündigte an, die Evaluierung der Katastrophenschutzverordnung zu intensivieren. Gerade was die Einsatzführung betrifft, liege noch viel Arbeit vor ihnen. Allerdings seien hier auch die Kommunen gefragt. Die müssten Informationen zur Gefahrenanalyse an das Land liefern. Das sei bisher noch nicht umfassend geschehen. Dennoch zeigte er sich zuversichtlich, dass noch in dieser Legislaturperiode ein Erfolg erzielt werde. Fortschritte seien zudem in anderen Bereichen schon gemacht worden. Seit 2016 wurden 69 Einsatzfahrzeuge an die Feuerwehr übergeben. Für die nächsten Jahre seien weitere 30 Fahrzeuge und 29 Anhänger geplant. Zudem solle der Digitalfunk weiter ausgebaut werden. Ein großer Erfolg sei die Einführung des modularen Warnsystems. Damit könnten die Thüringer schneller und besser über Katastrophen informiert werden.