Martin Wittchow, Feuerwehrmann in Erfurt, tippt in der Rettungsleitstelle eine Nummer in den Computer ein. Läuft alles nach Plan, so piept Sekunden später sein Funkmeldeempfänger, informiert ihn über einen anstehenden Einsatz. Doch das kleine Gerät bleibt still. Sein Pieper, der nur wenige Zentimeter von ihm entfernt auf dem Schreibtisch liegt, hat das Signal nicht empfangen. Die Wände bei der Feuerwehr Erfurt sind zu dick sind und das Funksignal zu schwach.