In der Beschreibung der Facebook-Seite heißt es: "Wir unterstützen Toleranz, Offenheit, Transparenz und parteipolitische Unabhängigkeit bei den deutschen Feuerwehren." Das Foto von Höcke wird mit den Worten präsentiert: "So sieht es also aus, wenn der Landesfeuerwehrverband Thüringen sich aktiv gegen Faschismus und Rassismus einsetzt."

Utterodt: Feuerwehr-interne Schlammschlacht möglich

Auffällig: Viele der Kommentare, die seit Montag die Thüringer Feuerwehr über Facebook erreichen, stammen von Nutzern, die nicht aus Thüringen, sondern etwa aus dem Ruhrgebiet stammen. In NRW hat Ziebs seinen Stammverband. Und so hält Thüringens Verbandschef Utterodt auch eine Feuerwehr-interne Schlammschlacht für denkbar, etwa weil der bisherige Vorsitzende aus dem Freistaat, Lars Oschmann, auf der Delegiertenversammlung im Oktober wieder als Vizepräsident antreten will. "Aber das ist nur eine Vermutung", so Utterodt.

Björn Höcke während einer Landtagssitzung Bildrechte: dpa Über den Auftritt Höckes bei der Veranstaltung Ende September auf der Messe in Erfurt selbst sagt Utterodt: "Wir waren nicht sehr begeistert, dass er da am Pult steht." Wie in den vergangenen Jahren auch seien alle Fraktionen im Landtag für ein Grußwort eingeladen worden. Utterodt spricht von gelebter Praxis im politischen Thüringen, weshalb die massive Empörung wohl derzeit vor allem von außerhalb des Bundeslandes komme.

Verband will künftig Alternative zu Höcke

Die Organisatoren wären froh gewesen, wenn die AfD jemand anderen als Höcke geschickt hätte, so der Verbandschef. "Aber wir müssen mit allen reden." Der AfD-Chef sei eine politische Person und es sei schwierig, jemanden auszuladen. Die Feuerwehr sei auch abhängig von den Beschlüssen der Parteien. Die Vertreter der Fraktionen sollten auf der Versammlung aber möglichst unpolitisch bleiben und nur über Feuerwehr-Themen sprechen, sagte der Vorsitzende.