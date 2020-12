Für die am Dienstag beginnende Ausgabe von drei kostenlosen Corona-Schutzmasken nach dem FFP2-Standard für Angehörige von Risikogruppen stehen in Thüringen ausreichend Masken zur Verfügung. Der Präsident der Thüringer Landesapothekerkammer, Ronald Schreiber, sagte MDR THÜRINGEN, die meisten Apotheken hätten Vorräte an Masken, weil sie diese auch verkaufen.