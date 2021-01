Die Thüringer Finanzämter bleiben die langsamsten in ganz Deutschland. Das geht aus der jährlichen Auswertung des Online-Portals "Lohnsteuer-kompakt.de" hervor. Demnach brauchten Thüringer Finanzbeamte im vergangenen Jahr im Durchschnitt 71,4 Tage für die Lohnsteuer-Bescheide, noch einmal rund zehn Tage mehr als im Jahr zuvor. Schon 2019 hatte das Land die Rote Laterne, damals aber noch mit einer Bearbeitungsdauer von durchschnittlich 61,5 Tagen. Ein Grund für den erheblichen Rückgang könnten Quarantäne-Auflagen sein, so das Portal. In den Jahren 2017 und 2018 war der Freistaat jeweils auf Platz 13 gekommen, im Jahr 2016 war es sogar noch Platz acht.