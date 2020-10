Die Landesregierung will den Thüringer Kommunen im kommenden Jahr stabile Einnahmen garantieren. Nach dem Willen von Linken, SPD und Grünen sollen die Kommunen im kommenden Jahr soviel Geld zur Verfügung haben wie in diesem Jahr, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. 2020 stellten Bund und Land demnach insgesamt 267,5 Millionen zur Kompensation der Steuermindereinnahmen und coronabedingter Mehrausgaben zur Verfügung.