Finanzministerium Thüringens Haushaltsentwicklung alarmierend

In der Planung der Landesfinanzen klaffen in den kommenden Jahren große Löcher. Das Finanzministerium geht davon aus, dass in den Jahren 2022 und 2023 jeweils fast 950 Millionen Euro weniger zur Verfügung stehen, als das Land für seine Ausgaben braucht.