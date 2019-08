Neues Gutachten Freie Schulen fordern mehr Geld vom Land

Mehr Geld für freie Schulen - so einfach lässt sich die Forderung der Landesarbeitsgemeinschaft der Schulen in freier Trägerschaft (LAG) zusammenfassen. Bezahlen soll das Land Thüringen. Denn laut eines aktuellen Gutachtens zahlt das Land für allgemeinbildende Privat-Schulen deutlich weniger, als die gesetzlich festgelegte Summe. Doch wie wird diese Summe berechnet?

Laut Berechnungen des Bildungsministeriums kostet ein Regelschüler das Land 5.275 Euro. Bildrechte: imago images / photothek

Bemessungsgrundlage ist die Summe, die ein Schüler einer staatlichen Schule das Land Thüringen jährlich kostet. So geht das Bildungsministerium davon aus, dass ein Regelschüler das Land 5.276 Euro pro Jahr kostet. Ein Gymnasiast ab Klassenstufe 11 schlägt mit 5.672 Euro zu Buche. Ein Berufschüler kostet, laut Berechnungen des Landes, 1.549 Euro. Jeweils 80 Prozent dieser Summen muss das Land pro Schüler an die freien Schulen überweisen. So steht es im Thüringer Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft (ThürSchfTG).