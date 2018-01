Carmen Fronek zieht jetzt die Reißleine: In diesem Jahr will sie ihre Firmensitze in Sachsen und Thüringen zusammenlegen und so - trotz voller Auftragsbücher - ihren Betrieb bewusst verkleinern. Seit der Wende baut "Artifex" Sportanlagen in ganz Deutschland mit derzeit insgesamt 54 Beschäftigten. Seit 2012 gibt es den zweiten Firmensitz in Weimar-Legefeld. Auftraggeber sind die Kommunen und die wollen, dass beim Sportanlagenbau und der -pflege Fristen eingehalten werden. Wenn das Personal fehlt und die Auftragsfristen damit nicht zu halten sind, drohen Vertragsstrafen. Die will "Artifex" nicht riskieren und schrumpft lieber den Betrieb statt ihn weiter auszubauen, sagt Carmen Fronek und weiter: