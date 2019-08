Die Thüringer Fleischproduzenten halten höhere Steuer auf Fleisch für "zu kurz gedacht". Allerdings kritisieren sie in einer stichprobenartigen Umfrage von MDR THÜRINGEN, dass Fleisch häufig zu billig angeboten werde.

Denn "eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch schadet an der Theke", schätzt Thomas Hönnger, der Thüringer Innungsmeister des Fleischerhandwerks. Allerdings dürfe Fleisch nicht verramscht werden. "Fleisch und Wurst werden besonders im Supermarkt häufig zu billig angeboten", so Hönnger. Hier sei der Handel in der Pflicht. Außerdem sei für ihn fraglich, ob die Mehreinnahmen aus einer Fleisch-Steuer tatsächlich dem Tierwohl zu Gute kämen.