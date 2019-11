In Sachsen-Anhalt betrifft das die Haltepunkte Quedlinburg, Aschersleben, Zeitz, Köthen, Halberstadt sowie Wernigerode. In Thüringen stehen die Haltepunkte Eisenberg und Zella-Mehlis auf der Kippe. In Sachsen könnten Hoyerswerda, Bautzen und Görlitz von Flixbus nicht mehr angefahren werden. Final sei das aber noch für keinen Halt, so Meyer. Zunächst müsse die Entwicklung 2020 abgewartet werden.